Olimpiadi invernali in Valtellina | per gli addetti alle funivie il salario sarà più ricco grazie al nuovo contratto
Sondrio, 16 ottobre 2025 – È stato firmato nei giorni scorsi a Milano il rinnovo triennale del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti al settore impianti a fune. L’accordo è stato sottoscritto da Anef (Associazione nazionale esercenti funiviari), rappresentata dalla presidente Valeria Ghezzi, insieme alle segreterie nazionali della Filt Cgil, Fit Cisl, Savt e UilTrasporti. Quanto pesa il settore . Il rinnovo, raggiunto entro i termini di scadenza del precedente contratto, testimonia la solidità delle relazioni sindacali nel comparto e la volontà congiunta delle parti di garantire continuità e stabilità a un settore strategico per il turismo montano e per l’economia dei territori alpini e appenninici. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
