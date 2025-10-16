Milano, 16 ott. (askanews) - Non solo Giochi invernali per Milano Cortina 2026, ma, come d'abitudine, anche le Olimpiadi culturali. Triennale Milano, che ospiterà una Casa Italia, farà la sua parte pure a livello di eventi e mostre. "Le Olimpiadi Invernali - ha detto il presidente dell'istituzione milanese, Stefano Boeri - non sono i campionati mondiali di calcio, non sono neanche le Olimpiadi tradizionali estive, però sono un'occasione importante. Ci sono città che hanno saputo valorizzare questo evento e in preparazione di questo evento anche richiamare l'attenzione del mondo. Io credo che quello che Milano si prepara a fare sia questo". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Olimpiadi culturali Triennale Milano: mostre, museo e public program