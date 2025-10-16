Olimpiadi Boeri | in Triennale Casa Italia e mostra di design sportivo

Milano, 16 ott. (askanews) - Stefano Boeri, Presidente di Triennale Milano ha presentato le attività culturali collegate alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026: "Triennale diventa Casa Italia: questa devo dire è una bellissima cosa perché Triennale, che dedica i suoi spazi alla creatività, alla cultura e all'arte, si apre in questo caso anche allo sport in un momento importantissimo per Milano, per Cortina e per l'Italia, quindi avremo qui di fatto il luogo di riferimento per i giornalisti, per gli atleti e anche per i visitatori perché accanto a Casa Italia, quindi alla presenza del Coni, avremo una mostra in particolare che abbiamo promosso insieme a Camera di Commercio di Milano-Brianza-Lodi-Monza, insieme all'amico Carlo Sangalli, che è un appassionato di sport come sono io del resto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

