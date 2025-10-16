Old Money – Mondi Opposti spiegazione del finale | ci sarà una seconda stagione?

Nihal proveniva da una famiglia benestante da generazioni, ma sfortunatamente, dopo alcuni affari andati male, suo padre si era indebitato. L’unica soluzione che avevano era vendere la loro villa sul mare alla famiglia Bulut. Erano nuovi nel mondo degli affari, ma si erano già fatti un nome. La nuova serie romantica turca di Netflix, O ld Money – Mondi Opposti, è incentrata sullo scontro tra il vecchio denaro e i nuovi attori. All’inizio Nihal era disposta a vendere la villa, ma quando il suo amico Engin le ha ricordato che era suo dovere conservarla, poiché apparteneva alla sua famiglia da generazioni e aveva un valore affettivo, ha capito che doveva lottare. 🔗 Leggi su Cinefilos.it