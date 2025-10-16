Olanda-Italia oggi Qualificazioni Europei pallamano femminile 2026 | orario tv programma

Il cammino della nazionale italiana femminile di pallamano, per cercare di strappare il pass per gli Europei 2026, inizia oggi da s-Hertogenbosch: all’orizzonte c’è la proibitiva sfida contro i Paesi Bassi. Le ragazze del direttore tecnico Alfredo Rodriguez, con una formazione rimaneggiata a causa delle assenze della capitana Ilaria Dalla Costa e della mancina Giulia Rossomando, fronteggeranno in trasferta quell’ Olanda che poco più di 12 mesi fa è andata vicinissima alla zona medaglie alle Olimpiadi di Parigi 2024, chiudendo al 5° posto, e che ora guarda al torneo continentale come un’opportunità per andare a prendersi qualcosa di importante. 🔗 Leggi su Oasport.it

