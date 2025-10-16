Ok Il prezzo è giusto scelto il conduttore | quando andrà in onda

Di tanto in tanto nel mondo televisivo si guarda indietro, provando a ripescare grandi successi per ammodernarli. È proprio quello che sta per accadere con Ok! Il prezzo è giusto. La Rai sembra intenzionata a scommettere ancora sull’effetto nostalgia. Una mossa che oggi ha ancora più senso, considerando il trionfo de La Ruota della Fortuna condotto da Gerry Scotti. Fumata bianca, dunque, per Ok! Il prezzo è giusto. Lo storico gioco a premi Mediaset, di fatto simbolo di un’epoca, tornerà sul piccolo schermo ma sulla rete pubblica nazionale. Quando torna Ok Il Prezzo è giusto. Dopo l’anticipazione lanciata da Dagospia, si è acceso il dibattito. 🔗 Leggi su Dilei.it

