OK IL PREZZO È GIUSTO PASSA SU RAI1 CON FLAVIO INSINNA VERSO LA CONDUZIONE

Dopo La Corrida e Il Pranzo è servito, un altro titolo storico Mediaset passa altrove. Ok il prezzo è giusto, fermo da anni nei cassetti, risorgerà su Rai1. Il game show è andato in onda dal 1983 al 2011. Alla conduzione si sono succeduti Gigi Sabani, Iva Zanicchi, Emanuela Folliero e Maria Teresa Ruta. Nel 2026 il ritorno in tv. Adattamento del format Usa The Price is right, Ok il prezzo è giusto torna in primavera su Rai1 con quattro puntate in prima serata. Per alcuni è un test per l'access estivo. In pole position per la conduzione, riferisce Dagospia, ci sarebbe Flavio Insinna che dopo l'esperienza a La7 è tornato nella Tv di Stato come concorrente di Tale e Quale Show.

