Ok! Il Prezzo è Giusto Flavio Insinna verso la conduzione su Rai 1?
Lo storico game show Mediaset pronto a rinascere su Rai 1: accordo firmato con Fremantle, e Flavio Insinna potrebbe essere il nuovo volto del programma cult amato dagli italiani. Prende forma l'approdo in Rai di Ok! Il Prezzo è Giusto, lo storico game show che ha segnato un'epoca della televisione italiana. Dopo mesi di trattative, l'accordo tra l'Azienda di Viale Mazzini e Fremantle, la società che detiene i diritti del format, sarebbe ufficialmente andato in porto. A riportarlo è Giuseppe Candela su Dagospia, confermando le indiscrezioni già anticipate lo scorso settembre. La fine della "pax televisiva" tra Rai e Mediaset L'acquisto del format da parte della Rai rappresenta un ulteriore segnale della fine della cosiddetta pax televisiva che per anni aveva caratterizzato i rapporti tra i due principali broadcaster . 🔗 Leggi su Movieplayer.it
