Ok il prezzo è giusto! Flavio Insinna riporta il format su Rai 1

La Rai, a partire dalla primavera 2026, riproporrà 4 puntate di Ok il prezzo è giusto!, ad oggi in pole position alla conduzione c'è Flavio Insinna. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

