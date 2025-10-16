oggi una mostra al liceo artistico sabato evento per elena pagani

Il liceo artistico ‘Nervi-Severini’ partecipa alla IX Biennale di Mosaico Contemporaneo con mostre, installazioni e altri progetti, frutto della sinergia tra studenti, docenti e Comune. Dalle 10.30 di oggi l’istituto inaugura nella sede di via Alighieri 8 la mostra ‘Il mosaico del divenire nel divenire personale e collettivo’ e l’installazione musiva ‘Noi sospesi nel blu’. Si potranno osservare le esposizioni tutte le mattine dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 13, e saranno disponibili fino al 18 gennaio. L’opera ‘Noi sospesi nel blu’, a cura della classe 4E, coordinata dalla professoressa Elisa Simoni, è ispirata a Marc Chagall, mentre Il ‘Mosaico del divenire’ è un progetto pluriennale di inclusione, a cura della professoressa Silva Colizzi, in compartecipazione con gli assessorati alla Cultura-Mosaico e Lavori Pubblici del Comune di Ravenna che, attraverso la decorazione a mosaico di un muretto cittadino, vuole sottolineare l’importanza sociale della riqualificazione urbanistica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

