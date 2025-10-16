Oggi la prof non è a scuola lei è sempre puntuale La trovano morta in casa sulla scrivania mentre correggeva i compiti

Non si presenta a scuola, la trovano morta in casa. Si è spenta all'improvviso, tra le mura della sua abitazione, probabilmente stroncata da un malore. Docenti, dirigenti e studenti del liceo scientifico statale "Nicolò Copernico" di Brescia sono sconvolti per la prematura scomparsa della. 🔗 Leggi su Today.it

