Ode alla suede bag marrone | il dettaglio in camoscio goloso e vellutato che trasforma ogni look della stagione invernale 2025 2026

Iodonna.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

N ell’elegante sinfonia dell’ Autunno-Inverno 20252026, un accessorio si impone con grazia silenziosa, ma irresistibile: la borsa scamosciata marrone. Il nuovo must-have consacrato dalle passerelle internazionali, viene scelto dalle maison più prestigiose e indossato con naturalezza dalle icone di stile contemporanee. Outfit di ottobre 2025: come affrontare l’autunno con stile X Con la sua texture vellutata e la palette di toni intensi, rappresenta l’incontro perfetto tra nostalgia rétro e sofisticazione moderna. Elevando gli outfit della mid season grazie alla sua texture opaca e sensuale, capace di unire rigore e morbidezza. 🔗 Leggi su Iodonna.it

