Occhio alle truffe | gira a Lecce il finto messaggio per la riscossione di una multa

Il Comando di polizia locale lancia un urgente avviso alla cittadinanza in seguito alle numerose segnalazioni ricevute: sta circolando un subdolo tentativo di frode veicolato tramite Sms o messaggistica istantanea, che richiede il pagamento immediato di una presunta sanzione stradale. L’immagine. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

