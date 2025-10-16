Occhio alle truffe | gira a Lecce il finto messaggio per la riscossione di una multa

Lecceprima.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comando di polizia locale lancia un urgente avviso alla cittadinanza in seguito alle numerose segnalazioni ricevute: sta circolando un subdolo tentativo di frode veicolato tramite Sms o messaggistica istantanea, che richiede il pagamento immediato di una presunta sanzione stradale. L’immagine. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

