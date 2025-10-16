Oaktree Inter la promessa del fondo! Under 23 e nuove infrastrutture primo passo | ecco l’analisi

Inter News 24 Oaktree Inter, il fondo ha promesso un importante investimento. Nell’analisi del Corriere dello Sport si evidenziano i primi passi. L’ assemblea degli azionisti dell’ Inter ha approvato ieri il bilancio relativo all’anno fiscale 202425, segnando un momento storico per il club nerazzurro. I ricavi hanno raggiunto quota 567 milioni di euro, il valore più alto di sempre per la società e un record assoluto per la Serie A al netto del player trading. Per la prima volta negli ultimi quindici anni, l’esercizio si è chiuso in utile, con un risultato positivo di 35,4 milioni di euro. Come riportato dal Corriere dello Sport, il grande traguardo è stato reso possibile grazie al percorso della squadra sul campo. 🔗 Leggi su Internews24.com

