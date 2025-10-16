Oaktree Inter investimento da 100 milioni e debiti in diminuzione | il bilancio sorride anche al fondo

Inter News 24 statunitense proprietario del club. L’Inter viaggia a vele spiegate verso il futuro, forte di un bilancio che segna ricavi record e un utile netto che fa sorridere la proprietà. Oaktree, molto attenta alla salute economico-finanziaria del club nerazzurro, ha infatti dato il via libera a un importante piano di investimenti per le infrastrutture, a testimonianza della solidità del progetto. Un investimento da 100 milioni per le infrastrutture. Come ricorda Tuttosport, il focus principale è un investimento da circa 100 milioni di euro destinato all’ampliamento e alla modernizzazione dei centri sportivi. 🔗 Leggi su Internews24.com

