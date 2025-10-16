Oaktree Inter investimento da 100 milioni e debiti in diminuzione | il bilancio sorride anche al fondo
Inter News 24 statunitense proprietario del club. L’Inter viaggia a vele spiegate verso il futuro, forte di un bilancio che segna ricavi record e un utile netto che fa sorridere la proprietà. Oaktree, molto attenta alla salute economico-finanziaria del club nerazzurro, ha infatti dato il via libera a un importante piano di investimenti per le infrastrutture, a testimonianza della solidità del progetto. Un investimento da 100 milioni per le infrastrutture. Come ricorda Tuttosport, il focus principale è un investimento da circa 100 milioni di euro destinato all’ampliamento e alla modernizzazione dei centri sportivi. 🔗 Leggi su Internews24.com
Scopri altri approfondimenti
Inter, Brookfield diventa unico azionista di Oaktree: operazione da 3 miliardi di dollari #inter #oaktree #brookfield - X Vai su X
IL PROGETTO NBA IN ITALIA Le indiscrezioni de La Stampa: si parla di un'Olimpia con possibili sinergie con gli americani di RedBird del Milan e Oaktree dell'Inter. Ma anche di Roma. - facebook.com Vai su Facebook
TS – Inter, debito netto cala ancora. E l’investimento da 100 mln annunciato da Marotta… - L'Inter viaggia a vele spiegate nel futuro, trascinata da ricavi record e un utile netto che fa sorridere Oaktree ... Lo riporta msn.com
Oaktree assorbita dal Fondo canadese Brookfield, nuovo proprietario dell’Inter: cosa cambia per il club - Il Fondo canadese Brookfield rileverà il 100% di Oaktree e di fatto diverrà il nuovo proprietario dell'Inter: ecco cosa cambierà per il club nerazzurro ... fanpage.it scrive
Brookfield compra Oaktree e diventa unico proprietario: cosa cambia per l’Inter - "Siamo lieti di annunciare un accordo con Oaktree per il restante 26% della loro attività, portando la nostra partecipazione al 100%" ... Scrive msn.com