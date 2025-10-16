Nuovo weekend di lavori sulla Sr 308 | chiuso un tratto di 8 chilometri
Dopo sette weekend di interventi tra luglio e ottobre, Veneto Strade ha completato la rigenerazione di 9 chilometri della Strada Regionale 308, che si aggiungono agli 8,5 chilometri già realizzati nell’anno precedente, per un totale complessivo di 17,5 chilometri. Spiega Giuseppe Franco. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
