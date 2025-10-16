Nuovo supermercato in via Marx I residenti festeggiano | Era ora
La notizia dell’apertura della nuova Coop di via Karl Marx, prevista per i primi mesi del 2026, ha riportato entusiasmo tra i residenti del centro di Cattolica. Dopo anni di chiusure e disagi, il ritorno di un supermercato in zona viene visto come una piccola ma significativa conquista. Negli ultimi due anni, infatti, tutti i punti vendita dell’area avevano abbassato le saracinesche, costringendo cittadini e turisti a spostarsi in auto verso le zone periferiche per fare la spesa quotidiana. "È una notizia positiva — festeggia Marco Lorenzi, membro del comitato del centro —. Nella zona del mercato coperto stanno chiudendo tutti e manca innovazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
