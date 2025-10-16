Nuovo Stadio per Milan e Inter a San Siro le curve come a Dortmund? Ecco cosa vogliono i club

Pianetamilan.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli spalti del nuovo stadio che Milan e Inter costruiranno in zona San Siro saranno inclinati di 37°. Esattamente come nel vecchio 'Giuseppe Meazza' e come negli impianti di Borussia Dortmund in Germania e Valencia in Spagna. Il punto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

nuovo stadio per milan e inter a san siro le curve come a dortmund ecco cosa vogliono i club

© Pianetamilan.it - Nuovo Stadio per Milan e Inter a San Siro, le curve come a Dortmund? Ecco cosa vogliono i club

Leggi anche questi approfondimenti

nuovo stadio milan interNuovo Stadio per Milan e Inter a San Siro, spalti come il Muro Giallo di Dortmund - Gli spalti del nuovo stadio che Milan e Inter costruiranno in zona San Siro saranno inclinati di 37°. Si legge su msn.com

nuovo stadio milan interNuovo stadio per Milan e Inter: 1,3 miliardi di euro per rilanciare i conti - 500 posti promette ricavi record e proprietà piena. Segnala businesspeople.it

nuovo stadio milan interStadio San Siro spa: Inter e Milan costituiscono la società incaricata di realizzare il nuovo impianto - La Spa è controllata al 100% dalla holding Nsm, partecipata alla pari da Red Stadco (Milan) e Blueco (Inter). Da affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Nuovo Stadio Milan Inter