Nuovo Stadio di Milan e Inter a San Siro Sala detta i tempi per la sua nascita

16 ott 2025

Giuseppe Sala, Sindaco di Milano, ha parlato ancora della realizzazione del nuovo stadio per Milan e Inter in zona San Siro. Ecco, dunque, le dichiarazioni sulle tempistiche per la costruzione dell'impianto di proprietà di rossoneri e nerazzurri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Nuovo Stadio di Milan e Inter a San Siro, Sala detta i tempi per la sua nascita

