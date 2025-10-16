Nuovo Stadio di Milan e Inter a San Siro Sala detta i tempi per la sua nascita

Giuseppe Sala, Sindaco di Milano, ha parlato ancora della realizzazione del nuovo stadio per Milan e Inter in zona San Siro. Ecco, dunque, le dichiarazioni sulle tempistiche per la costruzione dell'impianto di proprietà di rossoneri e nerazzurri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Nuovo Stadio di Milan e Inter a San Siro, Sala detta i tempi per la sua nascita

#TESSERA ? Nuovo sopralluogo al Bosco dello sport! Sono già stati realizzati i primi pali di fondazione per consolidare il terreno su cui sorgerà il nuovo stadio. Un macchinario è già in azione, mentre il secondo entrerà in funzione da domani. Si lavora con i - X Vai su X

Milano, il nuovo stadio San Siro e la demolizione del Meazza: come verrà gestita la convivenza dei due impianti Leggi qui https://www.ilriformista.it/milano-nuovo-san-siro-demolizione-meazza-convivenza-impianti-484932/ - facebook.com Vai su Facebook

Nuovo Stadio di Milan e Inter a San Siro, Sala detta i tempi per la sua nascita - Giuseppe Sala, Sindaco di Milano, ha parlato ancora della realizzazione del nuovo stadio per Milan e Inter in zona San Siro. Scrive msn.com

Stadio San Siro spa: Inter e Milan costituiscono la società incaricata di realizzare il nuovo impianto - La Spa è controllata al 100% dalla holding Nsm, partecipata alla pari da Red Stadco (Milan) e Blueco (Inter). Come scrive affaritaliani.it

Nuovo stadio per Milan e Inter: 1,3 miliardi di euro per rilanciare i conti - 500 posti promette ricavi record e proprietà piena. businesspeople.it scrive