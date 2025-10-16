Nuovo Sindacato Carabinieri di Avellino contro le parole di Ilaria Salis sulla tragedia di Castel d’Azzano
La Segreteria Provinciale del Nuovo Sindacato Carabinieri di Avellino e il consigliere regionale NSC Campania, Oreste Antonio Mangino, esprimono sgomento per le dichiarazioni della signora Ilaria Salis che attribuiscono la strage di Castel d’Azzano alla “disperazione”. Affermazioni che offendono. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
