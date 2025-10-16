Nuovo San Siro Inter rivoluzione per le curve! Svelati i dettagli del progetto sugli spalti | saranno come questo stadio

Inter News 24 San Siro Inter, rivoluzione pe rle curve! Tra i dettagli svelati sul nuovo stadio spunta l’idea degli spalti inclinati come in un altro stadio europeo. Cominciano a emergere nuovi dettagli sul progetto del nuovo San Siro, sulla quale è intervenuto nelle scorse ore anche il sindaco di Milano Beppe Sala, affidato agli studi di architettura Foster + Partners e MANICA, gli stessi che hanno già firmato alcune tra le arene più iconiche d’Europa e degli Stati Uniti. Secondo quanto rivelato da Gazzetta.it, il documento tecnico-descrittivo del progetto svela un elemento chiave: l’inclinazione degli spalti sarà di 37 gradi, lo stesso valore del terzo anello dell’attuale Meazza e della celebre Südtribüne del Borussia Dortmund, conosciuta come il “Muro Giallo”. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Nuovo San Siro Inter, rivoluzione per le curve! Svelati i dettagli del progetto sugli spalti: saranno come questo stadio

