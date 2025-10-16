Nuovo San Siro ecco come saranno le due curve | stile ‘Muro Giallo’

Nuovo San Siro. Il futuro di San Siro comincia a prendere forma. Inter e Milan, dopo mesi di valutazioni e confronto con le istituzioni, hanno affidato il progetto del nuovo impianto agli studi di architettura Foster + Partners e MANICA, due firme di livello mondiale che hanno già firmato arene iconiche in Europa e negli Stati Uniti. E ora emergono i primi dettagli che fanno sognare i tifosi, ma anche riflettere su quanto il nuovo stadio voglia restare fedele alla storia e all’atmosfera unica del Meazza. Nuovo San Siro: un’inclinazione per mantenere la magia. Secondo quanto riportato da Gazzetta. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Approfondisci con queste news

Nuovo San Siro, Sala: “Con gli architetti vogliamo lavorare bene e in fretta. Obiettivo ospitare gli Europei del 2032” ? - X Vai su X

San Siro come Wembley? Ecco l’idea di Foster e Manica per il nuovo stadio di Milan e Inter ? - facebook.com Vai su Facebook

Entro quando sarà pronto il nuovo San Siro e come sarà fatto: novità per le curve - Novità per quanto riguarda il nuovo San Siro: entro quando sarà pronto e come sarà fatto. Da milanlive.it

Nuovo stadio, gli spalti avranno un'inclinazione di 37° come il Muro Giallo di Dortmund. Verranno ospitati anche 20 concerti all'anno - In attesa del rogito per l'acquisto di San Siro e delle aree limitrofe, che ricordiamo dovrà avvenire prima del 10 novembre, cioè la data in cui scatterebbe il vincolo ... Scrive milannews.it

Il nuovo San Siro? Milan e Inter ci giocheranno nel 2030. Sul no del Tar a San Donato pensiamo al ricorso. Parla Paolo Scaroni - Il presidente del Milan è sicuro: con Silvio Berlusconi abbiamo parlato spesso di un nuovo stadio, gli sarebbe piaciuto il progetto. Secondo milanofinanza.it