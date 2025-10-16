Nuovo parcheggio di via Frentana | parte il primo cantiere per 47 nuovi posti auto nel centro abitato di Casoli
A Casoli la giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo del nuovo parcheggio di via Frentana: un progetto esecutivo relativo al primo stralcio dei nuovi parcheggi nel centro abitato, dal valore complessivo di 150.000 euro. Parte dunque il primo cantiere per 47 nuovi posti auto nel centro. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Via Fondi, partiti i lavori. Un nuovo parcheggio e allargamento della strada - Un intervento atteso da anni quello partito nella parte alta di via Fondi. Riporta msn.com
San Gimignano: al via i lavori per il nuovo parcheggio pubblico a Fugnano - L’intervento per il parcheggio di Fugnano prevede un investimento di 800 mila euro finanziato da Comune di San Gimignano e Regione Toscana ... Si legge su sienafree.it