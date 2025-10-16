Nuovo gruppo di volontariato della Marr per la cura dei beni comuni | primo intervento a San Giuliano

Riminitoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si amplia, anche nel tessuto imprenditoriale riminese, il senso di partecipazione alla gestione e alla valorizzazione dei beni comuni. È nato ufficialmente Civivo “MARRwave”, nuovo gruppo di volontariato civico promosso dal team della redazione di sostenibilità di Marr spa, che ha raccolto. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

nuovo gruppo volontariato marrA Rimini è nato il CIVIVO MARRwave - Si amplia, anche nel tessuto imprenditoriale riminese, il senso di partecipazione alla gestione e alla valorizzazione dei beni comuni. Segnala chiamamicitta.it

nuovo gruppo volontariato marrOltre 30 dipendenti della Marr in prima linea per curare il decoro e la pulizia di Rimini - Si amplia, anche nel tessuto imprenditoriale riminese, il senso di partecipazione alla gestione e alla valorizzazione dei beni comuni. altarimini.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Nuovo Gruppo Volontariato Marr