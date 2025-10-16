Nuovo filmato IDF mostra Yahya Sinwar dopo la sua eliminazione | accanto al leader di Hamas banconote da 200 shekel
Le IDF hanno pubblicato un nuovo filmato che mostra il leader di Hamas Yahya Sinwar dopo la sua eliminazione avvenuta un anno fa. Accanto al terrorista morto, si possono vedere numerose banconote da 200 shekel. Sinwar fu eliminato dai soldati della Brigata Bislah, che operavano sotto la Divisione Gaza, dopo essere fuggito da un edificio nel quartiere di Tel Sultan a Rafah. Dopo ispezioni e ulteriori operazioni nella zona, i soldati dell’IDF distrussero l’edificio in cui era stato eliminato Sinwar. Le forze dell’ordine hanno distrutto gli edifici della zona, dove hanno trovato armi, cunicoli e altri terroristi. 🔗 Leggi su Panorama.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Con il cinema a mille facce #NienteDaDire ha aperto un canale YouTube con aggiornamenti settimanali e una newsletter Substack (lunga e mensile)! Ecco il nuovo filmato #CinePresi con il ritorno della rubrica #CinePraio sui film da Stephen King: ? www. - facebook.com Vai su Facebook
Uno dei centri dove saranno accolti gli ostaggi rilasciati: il video dell'IDF - Il filmato dell'esercito israeliano mostra i preparativi in ??una struttura di prima accoglienza dove arriveranno gli ostaggi da Gaza ... Riporta msn.com
Gaza, l'Idf diffonde il video del riposizionamento delle truppe nella Striscia - Venerdì le forze di difesa israeliane hanno diffuso un filmato in cui veniva mostrato il riposizionamento delle truppe nella Striscia di Gaza. Secondo msn.com