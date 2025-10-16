Nuovo duello Meloni-Landini | la premier contro il leader Cgil che l’aveva chiamata cortigiana

Lo scontro tra Giorgia Meloni e Maurizio Landini si riaccende. La presidente del Consiglio si è scagliata nuovamente contro il leader della Cgil con un post su X, risentendosi per come è stata apostrofata in tv dal segretario generale del sindacato: “Evidentemente obnubilato da un rancore montante (che comprendo), mi definisce in televisione una ‘cortigiana’ “. Il riferimento di Meloni è a un passaggio dell’ultima puntata di ‘di Martedì’ su La7, di cui Landini è stato ospite e durante la quale l’aveva così definita, spiegando – dopo una domanda del conduttore Giovanni Floris – cosa intendesse: “Stare alla corte di Trump, essere la portaborse di Trump”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

