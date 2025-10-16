Nuovo duello Meloni-Landini | la premier contro il leader Cgil che l’aveva chiamata cortigiana

Lo scontro tra Giorgia Meloni e Maurizio Landini si riaccende. La presidente del Consiglio si è scagliata nuovamente contro il leader della Cgil con un post su X, risentendosi per come è stata apostrofata in tv dal segretario generale del sindacato: “Evidentemente obnubilato da un rancore montante (che comprendo), mi definisce in televisione una ‘cortigiana’ “. Il riferimento di Meloni è a un passaggio dell’ultima puntata di ‘di Martedì’ su La7, di cui Landini è stato ospite e durante la quale l’aveva così definita, spiegando – dopo una domanda del conduttore Giovanni Floris – cosa intendesse: “Stare alla corte di Trump, essere la portaborse di Trump”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Nuovo duello Meloni-Landini: la premier contro il leader Cgil che l’aveva chiamata “cortigiana”

Approfondisci con queste news

Nel nuovo film di Paul Thomas Anderson, Una battaglia dopo l’altra, Leonardo Di Caprio corre, sbaglia codici e sfida il caos, ma il vero duello è con il nostro modo di guardare. In un’epoca di clip da trenta secondi e podcast “televisivi”, due scene magistrali del - facebook.com Vai su Facebook

La 119ª edizione della classica si disputerà sabato 11 ottobre: partenza a Como e arrivo a Bergamo, in vista un nuovo duello fra Pogacar ed Evenepoel. La salita intitolata al grande campionissimo di casa. - X Vai su X

Landini, l’accusa choc in Tv a Giorgia Meloni: "È solo una… (1 / 2) - Di origini emiliane, ha iniziato la sua carriera come operaio e ha progressivamente acquisito un ruolo di rilievo all’interno de ... Segnala donna.fidelityhouse.eu

Le eurodeputate di Fratelli d'Italia: Landini offende Meloni e tutte le donne - Oggi Landini offende il presidente Meloni, comprese tutte le donne che con passione e orgoglio portano ... Si legge su iltempo.it

Meloni a Landini: “Cortigiana? E’ obnubilato dal rancore” - Il sindacalista aveva detto: “Fa la cortigiana di Trump”, per poi specificare: “E’ alla corte di ... Riporta msn.com