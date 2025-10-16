Nuovo ds Juve spunta una nuova opzione direttamente dalla Premier League | può diventare un’idea concreta Il profilo

Juventusnews24.com | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuovo ds Juve, si allarga la rosa dei candidati: oltre a Ottolini, spunta un nome a sorpresa dalla Premier, un profilo internazionale che piace. La caccia al nuovo Direttore Sportivo della  Juventus  si arricchisce di un nuovo capitolo e di una nuova, affascinante suggestione che arriva direttamente dalla  Premier League. Mentre la candidatura di  Marco Ottolini  si consolida, tanto da essere considerato in pole position, la dirigenza bianconera, guidata da  Damien Comolli, continua a guardarsi intorno, sondando profili diversi per non lasciare nulla al caso. Come riportato dal  Corriere dello Sport, alla lista si è aggiunto un nome a sorpresa, un dirigente italiano che sta facendo benissimo in Inghilterra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

nuovo ds juve spunta una nuova opzione direttamente dalla premier league pu242 diventare un8217idea concreta il profilo

© Juventusnews24.com - Nuovo ds Juve, spunta una nuova opzione direttamente dalla Premier League: può diventare un’idea concreta. Il profilo

Argomenti simili trattati di recente

nuovo ds juve spuntaNuovo direttore sportivo Juve: non solo Ottolini, resistono altre due opzioni per la dirigenza bianconera. La lista completa di Comolli - Nuovo direttore sportivo Juve, si allarga la rosa dei candidati per il ruolo di ds: l’italiano resta il favorito, ma si aggiunge un nome dalla Premier La caccia al nuovo Direttore Sportivo della Juven ... Si legge su juventusnews24.com

nuovo ds juve spuntaJuventus, chi sarà il nuovo direttore sportivo? Ottolini in pole, ma attenzione agli outsider. - Juventus, chi sarà il nuovo direttore sportivo? Secondo tuttojuve.com

nuovo ds juve spuntaNuovo DS Juve, non solo Ottolini! Anche un profilo internazionale è stato sondato dai bianconeri: di chi si tratta e spunta un dettaglio molto importante. Le ultimissime - Nuovo DS Juve, non solo Ottolini: spunta un altro nome sondato dai bianconeri per quest’importante ruolo La caccia al nuovo Direttore Sportivo della Juventus è alle battute finali e c’è un nome in net ... Si legge su juventusnews24.com

Cerca Video su questo argomento: Nuovo Ds Juve Spunta