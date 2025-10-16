Nuovo ds Juve spunta una nuova opzione direttamente dalla Premier League | può diventare un’idea concreta Il profilo

Nuovo ds Juve, si allarga la rosa dei candidati: oltre a Ottolini, spunta un nome a sorpresa dalla Premier, un profilo internazionale che piace. La caccia al nuovo Direttore Sportivo della Juventus si arricchisce di un nuovo capitolo e di una nuova, affascinante suggestione che arriva direttamente dalla Premier League. Mentre la candidatura di Marco Ottolini si consolida, tanto da essere considerato in pole position, la dirigenza bianconera, guidata da Damien Comolli, continua a guardarsi intorno, sondando profili diversi per non lasciare nulla al caso. Come riportato dal Corriere dello Sport, alla lista si è aggiunto un nome a sorpresa, un dirigente italiano che sta facendo benissimo in Inghilterra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Nuovo ds Juve, spunta una nuova opzione direttamente dalla Premier League: può diventare un’idea concreta. Il profilo

Argomenti simili trattati di recente

Altra settimana, nuovo speciale conti #Juve. Questa volta con l’ottimo @dorinileonardo Qui dalle 18: https://youtube.com/live/EDLUuDQwcQw?si=-QBYOKcw0iWT6cx7… - X Vai su X

Con il nuovo k.o. di Bremer , la Juve pensa di rimpolpare la difesa . Fra i pallini bianconeri c'è sempre Škriniar. Giusto intervenire sul mercato e per questo tipo di calciatore? - facebook.com Vai su Facebook

Nuovo direttore sportivo Juve: non solo Ottolini, resistono altre due opzioni per la dirigenza bianconera. La lista completa di Comolli - Nuovo direttore sportivo Juve, si allarga la rosa dei candidati per il ruolo di ds: l’italiano resta il favorito, ma si aggiunge un nome dalla Premier La caccia al nuovo Direttore Sportivo della Juven ... Si legge su juventusnews24.com

Juventus, chi sarà il nuovo direttore sportivo? Ottolini in pole, ma attenzione agli outsider. - Juventus, chi sarà il nuovo direttore sportivo? Secondo tuttojuve.com

Nuovo DS Juve, non solo Ottolini! Anche un profilo internazionale è stato sondato dai bianconeri: di chi si tratta e spunta un dettaglio molto importante. Le ultimissime - Nuovo DS Juve, non solo Ottolini: spunta un altro nome sondato dai bianconeri per quest’importante ruolo La caccia al nuovo Direttore Sportivo della Juventus è alle battute finali e c’è un nome in net ... Si legge su juventusnews24.com