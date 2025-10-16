Nuovo direttore sportivo Juve | non solo Ottolini resistono altre due opzioni per la dirigenza bianconera La lista completa di Comolli

Juventusnews24.com | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuovo direttore sportivo Juve, si allarga la rosa dei candidati per il ruolo di ds: l’italiano resta il favorito, ma si aggiunge un nome dalla Premier. La caccia al nuovo Direttore Sportivo della  Juventus  si arricchisce di un nuovo capitolo. Mentre la candidatura di  Marco Ottolini  si consolida, tanto da essere considerato in pole position, la dirigenza bianconera, guidata da  Damien Comolli, continua a guardarsi intorno, sondando profili diversi per non lasciare nulla al caso. Come riportato dal  Corriere dello Sport, alla lista si è aggiunto un nome a sorpresa che arriva dalla  Premier League. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

nuovo direttore sportivo juve non solo ottolini resistono altre due opzioni per la dirigenza bianconera la lista completa di comolli

© Juventusnews24.com - Nuovo direttore sportivo Juve: non solo Ottolini, resistono altre due opzioni per la dirigenza bianconera. La lista completa di Comolli

Leggi anche questi approfondimenti

nuovo direttore sportivo juveJuventus, per il ruolo di direttore sportivo è stato sondato Domenico Teti: è al Wolverhampton - A inizio novembre è prevista la nomina del nuovo direttore sportivo della Juventus. Come scrive tuttomercatoweb.com

nuovo direttore sportivo juveNuovo direttore sportivo Juve, Tuttosport fa il punto sulla ricerca: la soluzione italiana si scontra con le due piste estere sponsorizzate da Comolli - Nuovo direttore sportivo Juve, Tuttosport fa il punto sulla ricerca: la soluzione italiana si scontra con le due piste estere sponsorizzate da Comolli Sfumato il grande favorito, la corsa si riapre. Si legge su juventusnews24.com

nuovo direttore sportivo juveJuventus, anche Teti in corsa come ds. Tudor mette a dieta McKennie e studia l'attacco - La Juventus si prepara a nominare il nuovo direttore sportivo, una scelta che dovrebbe essere ufficializzata a inizio novembre. tuttomercatoweb.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Nuovo Direttore Sportivo Juve