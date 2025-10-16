Nuovo centro sportivo Padel nell' Aretino | tutto pronto per l' inaugurazione

Un altro tassello nel percorso di riqualificazione urbana di San Giovanni Valdarno è pronto al taglio del nastro. Domenica 19 ottobre, dalle 16 alle 20, si terrà l’inaugurazione ufficiale del nuovo centro sportivo Padel Sgv, situato in via Enrico Fermi, nel cuore del quartiere Lucheria.Tre campi. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

