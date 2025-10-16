Nuovo Cda Juve | Scanavino lascia ci sono Ferrero e Comolli non Chiellini Due candidati per Tether
L'attuale ad lascerà il posto al francese, il presidente sarà confermato. Per la società di criptovalute, unica a presentare una lista alternativa, previsto un posto nel consiglio di amministrazione . 🔗 Leggi su Gazzetta.it
