Nuovo Cda Juve | Scanavino lascia ci sono Ferrero e Comolli non Chiellini Due candidati per Tether

Gazzetta.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'attuale ad lascerà il posto al francese, il presidente sarà confermato. Per la società di criptovalute, unica a presentare una lista alternativa, previsto un posto nel consiglio di amministrazione . 🔗 Leggi su Gazzetta.it

