Nuovo caso in Rai i giornalisti Antinelli e Cecconi accusati di antisemitismo dalle destre Che difendono Boccia Mentre a Viale Mazzini tutto tace

Antisemiti e faziosi. Sono le accuse rivolte dopo la partita Italia-Israele ai due giornalisti della Rai, Jacopo Cecconi e Alessandro Antinelli, dalla destra. Il primo sarebbe “reo” di volere la distruzione dello Stato di Israele per aver detto in diretta: “ L’Italia ha la possibilità di eliminare Israele almeno sul campo, vincendo ”. Una frase, che come spiega l’Usigrai “non faceva alcuna allusione a vicende politiche, solo il riferimento a questioni di campo: la nazionale di calcio, infatti, poteva battere Israele sul rettangolo di gioco, come è avvenuto, anziché aspettare i risultati degli altri incontri o l’esclusione a tavolino da parte della Fifa, ipotesi circolata nelle scorse settimane”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Nuovo caso in Rai, i giornalisti Antinelli e Cecconi accusati di antisemitismo dalle destre. Che difendono Boccia. Mentre a Viale Mazzini tutto tace

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Vaccino anti-Covid, nuovo caso di indennizzo: cosa è stato riconosciuto a una donna di 52 anni Ora è il tribunale civile di Asti a pronunciarsi in favore di una 52enne di Alba - facebook.com Vai su Facebook

Nuovo caso di predazione da #lupo, vitellina sbranata in stalla Il presidente Gorra: “Serve un’assunzione di responsabilità politica: il problema è grave e in crescita” #faunaselvatica #controllo - X Vai su X

Nuovo caso in Rai, i giornalisti Antinelli e Cecconi accusati di antisemitismo dalle destre. Che difendono Boccia. Mentre a Viale Mazzini tutto tace - Dalle destre due pesi e due misure: Antinelli e Cecconi alla gogna, Boccia difesa a spada tratta. Come scrive lanotiziagiornale.it

Sangiuliano, tra politica e Tv: la possibile candidatura dell’ex ministro in Campania apre un nuovo caso in Rai - Da ministro a corrispondente Rai e ora possibile capolista di FdI in Campania: il caso Sangiuliano e lo scontro sulle “porte girevoli” ... Lo riporta lanotiziagiornale.it

“Negazionista”: Gasparri si scaglia contro un’inviata Rai, scoppia la bufera - Gasparri accusa Lucia Goracci in TV: le reazioni dall'Usigrai e dall'Ordine dei Giornalisti in difesa della giornalista ed inviata Rai. Secondo newsmondo.it