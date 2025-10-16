Nuovi spazi e servizi per la salute nel cuore di Catania

Cataniatoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel cuore di Catania, in Piazza Cavour, 34 a pochi metri dalla sede storica, la Farmacia San Giorgio inaugura degli spazi completamente rinnovati, dove i concittadini potranno usufruire di una vasta gamma di nuovi servizi sanitari, pensati per offrire un concreto supporto a molteplici richieste. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

