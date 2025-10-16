Nuovi asfalti strade più sicure e rinnovate | lavori a Cerasolo e a Sant’Andrea in Besanigo

Sono stati completati in questi giorni parte degli interventi di asfaltatura nella zona di Cerasolo, dove sono state rinnovate le pavimentazioni stradali di via Boccaccio, via il Torrente ed i ripristini di porzioni stradali rese pericolose dalle radici delle alberature in via Rigardara, via. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

