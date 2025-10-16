Nuove terapie per l’osteoartrosi | dai laboratori alla clinica il futuro della cartilagine

PISA – Un team italiano ha fatto un passo importante nella lotta contro l’ osteoartrosi, una delle malattie articolari più diffuse e invalidanti. La Scuola superiore Sant’Anna di Pisa e l’ Irccs – Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, in collaborazione con centri europei e aziende del settore, hanno sviluppato un approccio terapeutico innovativo che combina biomateriali intelligenti e cellule staminali. Lo studio, pubblicato su Biomaterials e frutto del progetto europeo Admaiora, coordinato dal professor Leonardo Ricotti, dimostra come questa strategia possa ridurre l’infiammazione articolare e rigenerare il tessuto cartilagineo. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it