Nuove impronte di dinosauro scoperte in Inghilterra | oltre 200 metri nella cava di Dewars Farm

A Dewars Farm, nell'Oxfordshire, un team dell'Università di Oxford ha individuato nuove porzioni di una "strada giurassica" lunga oltre 200 metri. Le impronte di dinosauro risalgono a circa 166 milioni di anni fa e documentano il passaggio di grandi erbivori e predatori che abitavano le pianure fangose dell' Inghilterra centrale durante il Giurassico medio. La cava di Dewars Farm e il contesto geologico. La cava di Dewars Farm si trova vicino a Bicester, tra i villaggi di Ardley e Middleton Stoney. Si tratta di un sito di estrazione del calcare, ma sotto gli strati più recenti si conservano sedimenti antichi che in passato costituivano una laguna tropicale.

