Nuova vita per l’ex caserma Boldrini a Bologna | alloggi calmierati spazi di lavoro e cultura
Bologna, 16 ottobre 2025 - Dopo quasi vent’anni di chiusura, inizia una nuova vita (temporanea) per l’ ex caserma Boldrini di via Frassinago. Il progetto ‘ Mezz’aria’, lo spazio tra le cose, prevede una rigenerazione urbana temporanea di 300 giorni che risponderà concretamente alla carenza di spazi accessibili per vivere e per lavorare. Ex Stamoto, governo in campo: "Noi siamo già pronti a intervenire. Ma il Comune faccia i compiti a casa" Un progetto di uso temporaneo e di rigenerazione urbana firmato da Coop4art, Urban Value by Ninetynine e Pessoa Luna Park (che hanno vinto il bando dello scorso aprile) in collaborazione con Agenzia del Demanio e Comune di Bologna, che trasforma uno spazio dismesso in un luogo da vivere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
News recenti che potrebbero piacerti
Andrea Marinozzi passa a Dazn: «Una realtà giovane e innovativa». La nuova vita professionale del telecronista ex Sky - facebook.com Vai su Facebook
#Zaniolo esclusivo: “La mia nuova vita” ? - X Vai su X
Credaro, una nuova caserma per i vigili del fuoco - Una nuova sede per il distaccamento dei 21 vigili del fuoco volontari di Credaro grazie a un finanziamento complessivo di 3 milioni e 270 mila euro. Scrive ecodibergamo.it
Nuova caserma della polizia locale a Marghera con due celle. Brugnaro: «La risposta alle petizioni» - «Io alle polemiche rispondo con i fatti», dice il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro mentre alle sue spalle cresce il cantiere che porterà alla realizzazione, entro la fine dell'anno, della ... Lo riporta ilgazzettino.it