Nuova vita per l’ex caserma Boldrini a Bologna | alloggi calmierati spazi di lavoro e cultura

Ilrestodelcarlino.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bologna, 16 ottobre 2025 - Dopo quasi vent’anni di chiusura, inizia una nuova vita (temporanea) per l’ ex caserma Boldrini di via Frassinago. Il progetto ‘ Mezz’aria’, lo spazio tra le cose, prevede una rigenerazione urbana temporanea di 300 giorni che risponderà concretamente alla carenza di spazi accessibili per vivere e per lavorare. Ex Stamoto, governo in campo: "Noi siamo già pronti a intervenire. Ma il Comune faccia i compiti a casa" Un progetto di uso temporaneo e di rigenerazione urbana firmato da Coop4art, Urban Value by Ninetynine e Pessoa Luna Park (che hanno vinto il bando dello scorso aprile) in collaborazione con Agenzia del Demanio e Comune di Bologna, che trasforma uno spazio dismesso in un luogo da vivere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

