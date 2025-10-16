Forse è la volta buona. Il palazzetto del ghiaccio di via dei Ciclamini, chiuso dal 18 gennaio 2023 e preso d'assalto negli anni da vandali e abusivi, potrebbe rinascere e riaprire entro il 2027, fine del mandato della giunta Sala. La società Ice Friends che ha presentato a giugno una proposta di partenariato pubblico privato al Comune per riqualificare e gestire l'impianto ha illustrato ieri in Commissione il progetto (ancora non definitivo) della «Nuova Agorà». Un piano da 4,8 milioni di euro. Per recuperare l'investimento chiedono di poter gestire l'impianto per 30 anni. Dietro alla newco c'è l'Accademia del Ghiaccio che gestisce l'omonimo palazzetto a San Donato Milanese, un'eccellenza nazionale, offre corsi di pattinaggio artistico a bimbi e adulti 7 giorni su 7, dalla mattina alle 23. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Nuova vita per l'Agorà con bar e skybox