Nuova tecnologia per la Ducati accordo con Art | collaborazione tra eccellenze
Art spa, azienda italiana leader nella fornitura di sistemi elettronici per il settore automotive, e Ducati Motor Holding spa, storico marchio noto a livello globale per performance, design e spirito innovativo, hanno dato vita a una partnership nata dalla volontà di contribuire ad arricchire. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Nuova tecnologia, tessuti inediti e tanto altro a bordo della Sandero 2026. Scopriamo tutte le novità dell'abitacolo. - facebook.com Vai su Facebook
ART inizia un nuovo percorso a fianco di Ducati Motor Holding, portando tutta la sua innovazione e tecnologia in questa nuova collaborazione strategica - ART Spa, azienda italiana leader nella fornitura di sistemi elettronici per il settore automotive, e Ducati Motor Holding SpA storico marchio noto a livello globale per perf ... Scrive online-news.it
Nuova tecnologia per la Ducati, accordo con Art: collaborazione tra eccellenze - PASSIGNANO SUL TRASIMENO (PERUGIA) – Art spa, azienda italiana leader nella fornitura di sistemi elettronici per il settore automotive, e Ducati Motor Holding spa, storico marchio noto a livello globa ... Come scrive msn.com
Ducati svela la nuova Multistrada V4 Rally 2026: performance da regina, vi farà sentire un pilota di MotoGP - La nuova Multistrada V4 Rally 2026 è un concentrato di tecnologia estremo. allaguida.it scrive