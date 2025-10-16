Nuova tappa del movimento Mani libere in piazza don Bosco | focus su Piano Gatta bilancio e nuovi progetti

Agrigentonotizie.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il grande successo e la partecipazione registrata al lancio ufficiale del progetto “Tutti Insieme per una Città Normale”, prosegue il tour di incontri pubblici nei quartieri agrigentini.Domani, venerdì 17 ottobre alle 17, l’appuntamento è in Piazza Don Bosco, nel cuore del centro storico. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

A Roma la tappa finale per la nuova generazione di vulcanologi - È Roma la tappa finale nel percorso di formazione durato 4 anni per la nuova generazione di vulcanologi: si è conclusa oggi, presso la sede centrale dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ... Secondo ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Nuova Tappa Movimento Mani