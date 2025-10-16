Nuova stazione metro Santa Vergine Maria inaugurata nel cuore di un Paese islamico
È stata inaugurata una stazione metro dedicata alla Madonna con il titolo “Santa Vergine Maria”: per molti aspetti risulta sorprendente dato il luogo in cui si trova, siamo in terra islamica. Suscita sorpresa, per noi cattolici certamente positiva, la scelta di voler dedicare una stazione della metropolitana alla Madonna. In un’epoca dove Dio viene messo. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Prove tecniche in corso per la nuova stazione Tribunale della Linea 1, firmata dall’architetto Mario Botta. Situata tra Poggioreale e la Procura, la fermata prende finalmente forma con i primi test sul sistema di segnalamento in galleria, un passo decisivo verso - facebook.com Vai su Facebook
Ferrovie: Nuova stazione di Monza Est, si prosegue verso la fase esecutiva - X Vai su X
Nuova stazione metro “Santa Vergine Maria” inaugurata nel cuore di un Paese islamico - È stata inaugurata una stazione metro dedicata alla Madonna con il titolo “Santa Vergine Maria”: per molti aspetti risulta sorprendente dato il luogo in cui si trova, siamo in terra islamica. lalucedimaria.it scrive
Metro A, Gualtieri visita la nuova stazione Ottaviano dopo i lavori di restyling - Una visita del sindaco per sancire la definitiva apertura della stazione della metro A Ottaviano a Roma. Secondo romatoday.it
Metro Linea 1 Napoli, via alle prove per aprire la nuova stazione Tribunale - Al via le prove tecniche per aprire la nuova stazione della metro Tribunale. Lo riporta fanpage.it