Nuova stazione metro Santa Vergine Maria inaugurata nel cuore di un Paese islamico

È stata inaugurata una stazione metro dedicata alla Madonna con il titolo "Santa Vergine Maria": per molti aspetti risulta sorprendente dato il luogo in cui si trova, siamo in terra islamica. Suscita sorpresa, per noi cattolici certamente positiva, la scelta di voler dedicare una stazione della metropolitana alla Madonna. In un'epoca dove Dio viene messo.

nuova stazione metro santa vergine maria inaugurata nel cuore di un paese islamico

© Lalucedimaria.it - Nuova stazione metro “Santa Vergine Maria” inaugurata nel cuore di un Paese islamico

