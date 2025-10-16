Nuova stagione sulle note dei Queen Parte l’ Arcobaleno d’Arte
LEVANE Si apre con un omaggio sinfonico ai Queen la nuova stagione del Cinema Teatro San Martino di Levane, che venerdì 17 ottobre alle 21.15 inaugurerà ufficialmente la rassegna " Arcobaleno d’Arte ". In programma 15 spettacoli tra musica, teatro, danza e appuntamenti dedicati alle famiglie, che accompagneranno il pubblico fino al 22 maggio 2026. La storia di questo luogo si intreccia con quella della comunità levanese e come ha ricordato il sindaco di Montevarchi Silvia Chiassai Martini, la ristrutturazione di questo edificio, presente a Levane fin dagli anni ’60, è stato un lavoro lungo e complesso. 🔗 Leggi su Lanazione.it
