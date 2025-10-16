Nuova sede per il Municipio 1 scuola e biblioteca più grandi lavori per 20 milioni Il restyling di un edificio in centro
Entra nel Piano delle opere pubbliche 2026-2028 uno degli edifici più grandi del centro storico di Milano che hanno bisogno di una rifunzionalizzazione. Si tratta del cinquecentesco Palazzo Calchi-Taeggi, situato in corso di Porta Vigentina 15, che attualmente presenta 4.200 metri quadrati. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Nuova sede per il Municipio 1, scuola e biblioteca più grandi, lavori per 20 milioni. Il restyling di un edificio in centro - Approvato dalla giunta il Docfap per l'ex Collegio Calchi Taeggi di corso di Porta Vigentina 15: prevista una ristrutturazione totale, compresi i cortili e i resti della chiesa di San Bernardo crollat ... Segnala milanotoday.it