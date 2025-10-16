Nuova rassegna dedicata ai musicisti under 35 a Bertinoro il jazz di Sullivan Fortner
Domenica 19 ottobre, dopo il tradizionale Sunday Jazz Brunch dell'Enoteca Bistrot Colonna di Bertinoro, torna sul palco del club uno dei giovani musicisti più affermati del panorama jazzistico internazionale, il pianista Sullivan Fortner col suo Trio, con Tyrone Allen II, contrabbasso, e Kayvon. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Scopri altri approfondimenti
“Fuori freddo”: la nuova rassegna di promozione della lettura per scaldare le giornate dei più piccoli. 1?6? Sono 16 gli appuntamenti che prenderanno il via sabato 8 novembre. Un calendario di attività pensate per scaldare le giornate invernali con la ma - facebook.com Vai su Facebook
Il teatro consiglia una nuova rassegna, pensata per le famiglie! Al museo classis nasce STORIE IN MUSICA A CLASSIS Dal 5 al 26 ottobre, quattro domeniche di storie raccontate attraverso la musica e il teatro. SCOPRI DI PIU' https://teatroalighieri.org/storie-i - X Vai su X
Nuova rassegna dedicata ai musicisti under 35, a Bertinoro il jazz di Sullivan Fortner - Domenica 19 ottobre, dopo il tradizionale Sunday Jazz Brunch dell'Enoteca Bistrot Colonna di Bertinoro, torna sul palco del club uno dei giovani musicisti più affermati del panorama jazzistico interna ... Secondo forlitoday.it
Musica svelata: percorsi di ascolto e divulgazione - 00, presso l’Auditorium di Time for Music Scuola di Musica di Maglie, prende il via “Musica Svelata”, una nuova rassegna dedicata all’educazione e alla divul ... Da lecceprima.it
Musica da Camera: "Officina" a Cascina Roccafranca tra classico, jazz e otto prime assolute. - Il programma intreccia classico, contemporaneo e jazz, con un’attenzione particolare alla nuova musica: ogni concerto include infatti una prima assoluta, commissionata a otto compositori emergenti ... Secondo torinotoday.it