Nuova costruzione spacciata per ristrutturazione | chiuse le indagini sull’assessore di Torino Paolo Mazzoleni
Nei giorni scorsi, la procura di Milano ha chiuso l’inchiesta sulle Residenze Lac in via Cancano, al parco delle Cave di Milano. Tra i 36 indagati, c’è anche l’assessore all’urbanistica di Torino Paolo Mazzoleni, che in questi giorni, in città, sta presentando le novità sul piano regolatore. Non. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
“Nuova costruzione spacciata per ristrutturazione”: chiuse le indagini sull’assessore di Torino Paolo Mazzoleni - In questa inchiesta, non l’unica che lo coinvolge, risponde di lottizzazione abusiva, falsa attestazione e falsità materiale e ideologica ... Come scrive torinotoday.it
Bonus ristrutturazioni e nuova costruzione, ecco quando sono compatibili - Quando si ricostruisce un immobile danneggiato dal sisma, usufruendo del contributo per la ricostruzione, si può ottenere il bonus ristrutturazioni sulla parte che eccede il contributo, ... Segnala edilportale.com
Bonus ristrutturazione, Giorgetti annuncia la proroga: parte una rottamazione speciale - La nuova legge di Bilancio punta su bonus ristrutturazioni al 50% per le prime case e su una rottamazione selettiva delle cartelle ... Come scrive quifinanza.it