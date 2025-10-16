Nuova costruzione spacciata per ristrutturazione | chiuse le indagini sull’assessore di Torino Paolo Mazzoleni

Torinotoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nei giorni scorsi, la procura di Milano ha chiuso l’inchiesta sulle Residenze Lac in via Cancano, al parco delle Cave di Milano. Tra i 36 indagati, c’è anche l’assessore all’urbanistica di Torino Paolo Mazzoleni, che in questi giorni, in città, sta presentando le novità sul piano regolatore. Non. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

