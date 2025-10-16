Nuoto storie di addii e ritorni | quando i campioni dicono basta troppo presto

Bologna, 16 ottobre 2025 - Ariarne Titmus ha deciso di fermarsi. A 25 anni, con quattro ori olimpici e altrettanti titoli mondiali nello stile libero, la regina australiana dello stile libero ha annunciato il suo ritiro dal nuoto agonistico. Un addio che sorprende per l’età – nel pieno della carriera – ma che conferma un trend sempre più evidente: nella vasca, la fine arriva spesso prima del previsto. Ma altrettanto spesso, non è mai davvero definitiva. Quello di Titmus si aggiunge a una lista già lunga di campioni che hanno detto “basta” quando tutti si aspettavano ancora medaglie, record, gloria. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

