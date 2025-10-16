Nuoto storie di addii e ritorni | quando i campioni dicono basta troppo presto
Bologna, 16 ottobre 2025 - Ariarne Titmus ha deciso di fermarsi. A 25 anni, con quattro ori olimpici e altrettanti titoli mondiali nello stile libero, la regina australiana dello stile libero ha annunciato il suo ritiro dal nuoto agonistico. Un addio che sorprende per l’età – nel pieno della carriera – ma che conferma un trend sempre più evidente: nella vasca, la fine arriva spesso prima del previsto. Ma altrettanto spesso, non è mai davvero definitiva. Quello di Titmus si aggiunge a una lista già lunga di campioni che hanno detto “basta” quando tutti si aspettavano ancora medaglie, record, gloria. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche questi approfondimenti
Il grande nuoto torna protagonista con la Swimming World Cup 2025, che prenderà il via oggi a Carmel, Indiana, in vasca da 25 metri. Queste le cinque storie da seguire - facebook.com Vai su Facebook
Nuoto, storie di addii (e ritorni): quando i campioni dicono basta troppo presto - Da Titmus a Thorpe, da Phelps a Meilutyte: quando il traguardo arriva prima del previsto. Segnala sport.quotidiano.net
Swimming, stories of farewells (and returns): when champions say enough too soon - From Titmus to Thorpe, from Phelps to Meilutyte: when the finish line arrives sooner than expected. Da sport.quotidiano.net