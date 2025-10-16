Nuoto si ritira a 25 anni e quattro ori olimpici la Titmus

Roma, 16 ott. (askanews) – L’australiana Ariarne Titmus, una delle più grandi nuotatrici di tutti i tempi, si ritira a soli 25 anni: l’annuncio di questa decisione “davvero difficile” è arrivata dopo che la campionessa della Tasmania, quattro volte medaglia d’oro olimpica, si era presa una pausa dai Giochi di Parigi dello scorso anno. “Ho sempre amato il nuoto, è la mia passione da quando ero bambina, ma in questo periodo lontana dallo sport ho capito che cose della mia vita che sono sempre state importanti per me ora lo sono più del nuoto”, haì spiegato. A Parigi la Titmus era arrivata dopo un’operazione per rimuovere un tumore alle ovaie e aveva vinto il suo terzo oro individuale nella “gara del secolo”, l’entusiasmante finale dei 400 stile libero in cui aveva battuto la leggendaria americana Katie Ledecky e la canadese Summer McIntosh. 🔗 Leggi su Ildenaro.it