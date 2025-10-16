Nuoto la campionessa olimpica Ariarne Titmus si ritira a 25 anni | È il momento giusto

(Adnkronos) – La nuotatrice australiana Ariarne Titmus, quattro volte campionessa olimpica e primatista mondiale dei 200 msl che furono di Federica Pellegrini, annuncia il suo ritiro dall'agonismo. Lo fa scrivendo sui social una lettera a se stessa bambina sui social. "Cara Ariarne di sette anni, oggi ti ritiri dal nuoto agonistico. Hai trascorso 18 anni . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

