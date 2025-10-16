Nuoto Gianmarco Sansone verrà premiato dal sindaco di Poggio a Caiano

Prato, 16 ottobre 2025 - Pochi mesi fa ha concluso le Universiadi di Rhine-Ruhr, in Germania, conquistando due medaglie: prima l'oro individuale nei 100 farfalla che lo ha portato sul gradino più alto del podio, poi il bronzo nella staffetta 4X100 misti insieme ai compagni di Nazionale Pietro Ubertalli, Alessandro Fusco e Lorenzo Actis Dato. E la “sua” Poggio a Caiano è pronta a festeggiarlo: sabato prossimo, Gianmarco Sansone sarà premiato anche dall'amministrazione comunale poggese con il sindaco Riccardo Palandri che gli conferirà un nuovo riconoscimento per aver tenuto alto sul piano del nuoto il nome della realtà di Poggio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

