nubi sparse sulla bergamasca temperature miti ancora per qualche giorno

Gabriele Galastro del Centro meteo lombardo ci accompagna a vedere come sarà il tempo a Bergamo e in provincia nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Analisi Sinottica Un promontorio anticiclonico centrato sull’Europa occidentale proteggerà in parte anche la nostra regione garantendo temperature miti e tempo abbastanza soleggiato. Giovedì 16 ottobre 2025 Tempo previsto: per l’intera giornata su tutta la regione cielo poco nuvoloso o con nubi sparse. Temperature: minime comprese tra 9 e 13°C con valori maggiori nelle aree densamente urbanizzate, massime comprese tra 18 e 22°C. Venti: in pianura debolimoderati da sud-est, in quota debolimoderati da sud-est. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

