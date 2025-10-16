NSC Campania denuncia la grave mancanza di rispetto nei confronti dei carabinieri del Comando Provinciale Napoli

Gestione caotica, con turni di servizio eccezionali comunicati in modo approssimativo e con preavvisi del tutto inaccettabili. Grave mancanza di rispetto nei confronti dei militari l avoratori del Comando Provinciale Carabinieri di Napoli. A denunciarlo è la Segreteria Regionale Campania del Nuovo Sindacato Carabinieri, che esprime con forza il proprio profondo dissenso “per l’ennesima dimostrazione di disattenzione e mancanza di riguardo verso i colleghi che, ancora una volta, si trovano a operare in un clima di totale incertezza organizzativa e scarsa considerazione per la loro dignità professionale e familiare”. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it